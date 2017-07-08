Anız Yangını Ağaçlara Sıçradı

Adıyaman'da anız yangının büyümesi sonucu alevler meyve ağaçlarına sıçradı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesinde bulunan tarlada anız yangını çıktı. Yangın büyüyerek tarla yanında bulunan bahçedeki ağaçlara sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Anızda başlayan yangın bahçede ki 10 adet ağaç ve 2 adet telefon direğini yaktı.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangın binalara sıçramadan söndürdü.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN