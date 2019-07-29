Anız yangını
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Fevzipaşa Mahallesi'ne bağlı Leçe mevkisinde buğday hasadı yapılmış 20 bin dönüm alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 4 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edildi.
Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 100 zeytin ağacı ile 30 badem ağacı da kısmen zarar gördü.
Kaynak: AA
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