Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi'ne bağlı Leçe mevkisinde buğday hasadı yapılmış 20 bin dönüm alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 4 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edildi.

Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 100 zeytin ağacı ile 30 badem ağacı da kısmen zarar gördü.

Kaynak: AA