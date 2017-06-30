Anız yangını 12 köyü sardı

Adıyaman'da anız yangını ile başlayan yangın 12 saatten beri söndürülemiyor

Yangın 15 bin dönümlük alana yayıldı



ADIYAMAN - Adıyaman'da sabah saatlerinde başlayan anız yangını, 12 köyün etrafını sardı.

Adıyaman merkeze bağlı Yarmakaya (Çakal) köyü yakınlarında bir tarlada yakılan anız ile başlayan yangın, 15 bin dönümlük alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısa sürede Şanlıurfa ayrımının bulunduğu yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. Köylüler bir taraftan ekinlerin zarar görmemesi için tarlaları traktörlerle sürerken, diğer taraftan yangının köylerine sıçramaması için tedirgin bekleyişini sürdürüyor. Yangına Adıyaman Belediyesine ait 6 itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 itfaiye ekibi yangına müdahalesi sürüyor. Sabah saatlerinde başlayan ve 12 saattir müdahale devam eden yangın, meyve ağaçları ve tütünlere zarar verdi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.