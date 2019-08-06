Anız yakımı bir sonraki ürünün verimini düşürüyor

06.08.2019 11:04

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Gençtan, anız yakımının topraktaki organik maddeyi azaltarak ertesi sene ekilen ürünün veriminin düşmesine neden olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Gençtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu ancak çiftçilerin anız yakımı konusunda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçinin anız yakımını tercih etmesinin en önemli sebebinin ikinci ürünü bir an önce ekme isteği olduğunu anlatan Gençtan, "Özellikle buğday tarımının ağırlıklı olduğu bölgelerde üreticimizin bir bölümü hasattan sonra kalan anız örtüsünü yakarak kurtulmak istiyor." dedi.

Gençtan, üreticinin toprağı daha rahat işlemek, ikinci ürünün ekilmesini daha hızlı gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Anız yakarak yabancı otların tohumlarının öldüğünü sanıyor ancak yapılan araştırmalar böyle bir gerçeğin olmadığını söylüyor. Yine hastalık ve zararlılardan kurtulmak için anız yaktıklarını söylüyorlar. Ama bunların bilimsel olarak doğru olmadığı kanıtlanmış durumda." diye konuştu.

Gençtan, toprağın mineral bakımından güçlü olmasının temel nedeninin anız örtüsü ve hayvan gübresi olduğunu dile getirdi.

Anızın sürdürülebilir tarım için önemine işaret eden Gençtan, "Toprağın organik maddesinin ana kaynağı anız örtüsü ve çiftlik gübresi dediğimiz hayvan dışkılarıdır. Ama bizde ne yazık ki çiftlik gübresi dediğimiz unsur, tezek olarak yakıldığı için toprağın organik maddesinin tek kaynağı anız örtüsü olmakta. Anız örtüsünü de yakarak yok ettiğimizde topraktaki mikroorganizmaların yaşamlarını devam ettirebilmesi için bir kaynak kalmıyor ve toprağın organizmaları sürekli alt gruba çekiliyor." ifadesini kullandı.

Bir yılda topraktan birden fazla ürünün alındığı bölgelerde anız yakımının daha yaygın olduğunu vurgulayan Gençtan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anız yakılması, ikinci ürün yetiştiriciliğinin daha kısa sürede yapılması için üreticinin başvurduğu unsurlardan biri. Son derece hatalı bir olay. Topraktaki anızın çok önemli bir milli servet olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Toprağa organik madde kazandırarak tarıma çok önemli katkı sağlıyor. Sürdürülebilir tarımın olmazsa olmazı organik madde. Eğer siz anızı yakarak organik maddenin azalmasını daha da hızlandırırsanız ertesi sene ekeceğiniz ürünün verimini daha da azaltırsınız. Bunu yurdumuzda yıllardır görüyoruz. Anızı yakan üreticilerle görüştüğümüzde her sene öncekinden daha fazla gübre kullanarak tarım yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Gelişmiş ülkelere göre birim alana çok daha fazla gübre atıyoruz. Bunun temel nedeni anızları yakarak topraktaki mikroorganizmaların azalmasıdır. Bu da beklediğimiz verimin altında bir sonuç almamıza sebep oluyor. Bunun yanı sıra toprakta organik maddeyi arttıracak önlemi almazsanız toprağın su tutma kapasitesi de düşer".

Prof. Dr. Temel Gençtan, çiftçiyi anız yakımı konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA