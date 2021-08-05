Anız yakanlara dekar başına 80 TL ceza kesilecek

Anız yakanlara dekar başına 80 TL ceza kesilecek Yozgat'ta buğday, arpa ve nohut gibi hububat ürünlerinin yetiştirildiği arazilerde hasattan sonra anız yakmanın para cezası, 80 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Anız yakanlara dekar başına 80 TL ceza kesilecek

YOZGAT - Yozgat'ta buğday, arpa ve nohut gibi hububat ürünlerinin yetiştirildiği arazilerde hasattan sonra anız yakmanın para cezası, 80 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Yangınların başlıca sebeplerinden birisi olan anız yakmanın dekar başına cezası 2021 yılı itibariyle 80 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Yakılan anızın orman ve yerleşim yerlerine yakın olması halinde ise cezaların 5 kat artırıldığı bildirildi. Yozgat'ta ise bu yıl temmuz ayı itibariyle herhangi bir anız yangını olmadığı öğrenilirken 2020 yılında ise 8 kişiye 5 bin 872 lira idari para cezası kesildi.

Orman yangınlarının yaşandığı bu günlerde vatandaşları anız yangınına karşı duyarlı ve dikkatli olmalarını isteyen Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, "Anız yakılmasının toprağa ve doğaya vermiş olduğu zararın yanında anız yakılması sonrası ortaya çıkan kül ve dumanın rüzgarla karışarak çevre kirliliğine sebep olması nedeniyle İl Müdürlüğü olarak 2 bin 872 sayılı çevre kanununa göre anız yakanlara idari yaptırım kararı uyguluyoruz. Bu yıl henüz anız yangını ile ilgili ihbar gelmedi. Anız yakılması durumunda dekar başına 80 lira 39 kuruş idari yaptırım uygulanacaktır. Yüz dönüm bir araziyi bir vatandaş yaktığı takdirde 8 bin TL bir ceza ile karşı karşıya kalacaktır. Bu yakılan anız meskun mahal ve orman alanına bitişik bir yerde ise bu cezalar 5 katı olarak uygulanmaktadır. Bu da yüz dönüm bir arazi için 40 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Vatandaşların bu konuda tedbirli, duyarlı ve dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül