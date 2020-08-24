Anız yakan 80 yaşındaki kişiye para cezası uygulandı Kastamonu'da anız yaktığı tespit edilen kişiye 450 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da anız yaktığı tespit edilen kişiye 450 lira para cezası uygulandı.

Kent merkezine bağlı Oğul köyünde İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İ.H'nin (80) anız yaktığı tespit edildi.

İ.H'ye Çevre Kanuna muhalefet etmekten 6 dönümlük arazinin zarar gördüğü için dönüm başı 75 liradan 450 lira para cezası uygulandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada uygulamalara devam edileceği belirtilerek, yılın en kurak olduğu bu zamanda anız yangınının aynı zamanda orman, bağ bahçe ve ev yangınlarına da yol açtığı vurgulandı.

Kaynak: AA