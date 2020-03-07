Anız ateşinde yanarak öldü
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Anız ateşinde yanarak öldü

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, Temel Cerrah (69) fındık bahçesinde yaktığı anız ateşine düşüp, yanarak hayatını kaybetti.

07.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:04
Anız ateşinde yanarak öldü

TRABZON'un ilçesinde, Temel Cerrah (69) fındık bahçesinde yaktığı anız ateşine düşüp, yanarak hayatını kaybetti.

Sürmene ilçesi Letran Mahallesi'nde yaşayan Temel Cerrah, temizlik yaptığı fındık bahçesinde anız ateşi yaktı. Ancak dumandan etkilenen Cerrah, dengesini kaybedip, ateşe düştü. 

Bir süre sonra komşuları tarafından yanmış halde bulunan Temel Cerrah'ın ihbarla gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Cerrah'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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