Anız ateşinde ağaçlar yandı

16.09.2019 15:29

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, biçilmiş ayçiçeği sapları tarlada yakılırken alevlerin ağaçlık alana sıçraması sonucu çıkan yangında yaklaşık 300 ağaç zarar gördü.

Yangın, öğlen saatlerinde Malkara'nın Gönence Mahallesi'ndeki Çiftlikler mevkisinde, çıktı. İddiaya göre yasak olmasına rağmen bir tarlada kalan ayçiçeği saplarının yakılması sırasında alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangını görenler durumu Malkara Orman İşletme Şefliği ve

Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Arazözlerle bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin birlikte müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürüldü. Yangın, 500 dönümlük biçilmiş alanda etkili olurken, yaklaşık 300 ağacın da zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: DHA

- Tekirdağ