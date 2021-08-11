Anıtlarda bakım ve onarım çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anıtlarda bakım ve onarım çalışması

Anıtlarda bakım ve onarım çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince anıtlarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince anıtlarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Anıtlar ve heykeller hava şartlarından kaynaklanan yıpranmalar ve renk değişikliği nedeniyle Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alınarak boyanıyor. Zamanla aşınan yüzey ve dış etkenlerden kaynaklı hasarlar da yapılan çalışmalarla gideriliyor. Sırasıyla yüzey temizleme, korozyonların kazınması, onarma, koruyucu ve boya çalışmalarının gerçekleştiği heykeller yeni görünümüne kavuşturulmaya devam ediyor. - BİLECİK

Anıtlarda bakım ve onarım çalışması
Anıtlarda bakım ve onarım çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Damadı evlendiğine pişman ettiler! Ayaklarını yıkatıp çorap koklattılar
Damadı evlendiğine pişman ettiler! Ayaklarını yıkatıp çorap koklattılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Tuğba Özay Şahan Gökbakar Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Hakan Reçber Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anıtlarda bakım ve onarım çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:14:44. #1.14#

title