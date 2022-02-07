Anıtkabir'in nöbetçi askerleri

ANITKABİR'de hareket etmeden saygı nöbeti tutan ve nöbet değişimleri ilgiyle izlenen askerler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin eğitim birliklerinden gönüllü olanlar arasından özel olarak seçiliyor. Saygı nöbetçilerinin, en az 1.80 metre boyunda olması, vücutlarının görünen yerlerinde dövme veya yara izinin olmaması gerekiyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de görevli saygı nöbetçilerinin eğitimleri, tören hazırlıkları ve çalışmaları, Demirören Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Atatürk'e gösterilen saygının sembolü saygı nöbetçileri, 7 noktada nöbet tutuyor. Nöbetçilerin 2'si Asanlı Yol'un başında, 2'si bayrak direğinin bulunduğu alanda, 2'si mozole binasının girişinde, 1'i de mozole binasının içinde bulunuyor. Anıtkabir'deki törenlerde ise törenin özelliğine göre nöbetçi sayısı artıyor ve nöbet yerleri çeşitleniyor. Askerler, 1 saatlik nöbetleri boyunca hareket etmeden duruyor. Anıtkabir'i ziyaret edenler, heykel gibi duran askerleri ilgiyle izlerken, yanlarında hatıra fotoğrafı çektiriyor. Askerlerin nöbet değişimleri de yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Anıtkabir'de görev yapan saygı nöbetçisi askerlerden Deniz Er Sinan Tekçe de "Hani bazen anlar olur ya anlatılmaz yaşanır, Anıtkabir'de görev yapmak işte böyle tarifi olmayan bir duygu. Ata'mızın huzurunda görev yapmak ise apayrı bir gurur kaynağı. Dua eden amcalar ve nöbetim esnasında karşıma geçip tüm askerlerimiz adına dua eden insanlar benim görevimi daha kıymetli kılıyor ve bana gurur veriyor" dedi.