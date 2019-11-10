Anıtkabir'e ziyaretçi akını

10.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:22

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Dualar eden vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

Bebekler de Anıtkabir'deydi yaşlılar da

Anıtkabir'i ziyarete kundakta kızıyla gelen Burhan Demirel, "Biz, Ankara'ya Bolu'dan geldik. Çok hüzünlüyüz. Karmaşık duygular içerisindeyiz. Hem sevinçliyiz burada olmaktan dolayı, Ata'mızın ölüm gününden dolayı da üzüntülüyüz. Çocuklarımızla Ata'mızı ziyarete geldik." dedi.

Emekli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutan Yardımcısı 87 yaşındaki Piyade Albay Gültekin Alpugan da Harp Okulu'ndan 1953 yılında mezun olduğunu belirterek, Atatürk'ün naaşının bulunduğu top arabasını Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e getirenlerden biri olduğunu ifade etti.

Bunun, çocuklarına bırakacağı en büyük şeref ve onur olduğunu vurgulayan Alpugan, "Atatürk'ün felsefesini, ilkelerini çok iyi tetkik ettim. Dün, Atatürk'ün Balıkesir'de verdiği hutbeyi dinledim, hayran kaldım. Hem dinimizin hem de Cumhuriyet'imizin ne kadar ulvi olduğuna Atatürk orada işaret etmiş. Bunu gördükten sonra içimde daha çok nefret duydum Atatürk'e hakaret edenlere, onu hiçe sayanlara." diye konuştu.

Taraftarlar da Anıtkabir'deydi

İlkokul öğrencisi Ersan İlhan da "Hüzünlüyüz, Cumhuriyet'imizi kuran Atatürk bugün vefat etti. Atatürk'ü ziyaret için heyecanla geldik." dedi.

Düzce'den gelen Songül Göksu da "Anıtkabir bizim için büyük anlamı olan bir yer. Atatürk bizim vazgeçilmez, en büyük önderimiz. Onun acısını sanki babamı kaybetmişim gibi hissediyorum. Üzüntüsü, acısı hala yüreğimizde, hiçbir zaman çıkmadı, çıkmayacak. Bize, Türkiye Cumhuriyeti'ni sunan, kadın haklarımızı özgürce elimize veren en büyük liderimizdir Atatürk." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün kabrini ziyaret edenler arasında taraftarlar da yer aldı. Fenerbahçe formasıyla gelen Metin Karakaya da "Ulu Önder Atatürk'ü ziyaret için İstanbul'dan geldik. Harika duygular var burada. Hüzünlüyüz, sevinçliyiz. Bu güzel Cumhuriyeti bizlere bıraktı. İlelebet biz ve bizden sonraki nesiller de inşallah sürdürecek. Herkesi davet ederim." şeklinde konuştu.

Ziyaretler devam ediyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden gelen Yeter Kayaaltın ve Fatma Kalincek de Atatürk'ü çok sevdikleri için Anıtkabir'e geldiklerine değinerek, "Yaşlı halimizle bacaklarımız çok ağrıdı. Kalabalıktan tam giremeden gidiyoruz ama çok merak ediyorduk. Allah'ın izniyle buraya kadar geldik." dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinden gelen Nermin Sondal da Atatürk sevgisinin anlatılmaz bir duygu olduğunu belirterek, bir süre önce diz ameliyatı olduğu halde Anıtkabir'e can atarak geldiğini kaydetti.

Vatandaşların Anıtkabir'i ziyareti devam ediyor.

Kaynak: AA