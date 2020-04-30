Anıtkabir'e gönderilen karanfiller eğitim bursu oldu

ING Türkiye'nin 23 Nisan'ın 100'üncü yılında açtığı ataminyanindayim.com internet sitesi üzerinden Anıtkabir'e sanal olarak gönderilen 330 bin karanfil çocuklara eğitim bursu olarak hayat buluyor.