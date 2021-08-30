Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesini gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde mozoleye çiçek bıraktı.

Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Anıtkabir'i ziyaret etmek çok anlamlı"

Anıtkabir'i ziyarete Eskişehir'den ailesiyle gelen Ceyda Güçlü, kendileri için Anıtkabir'i ziyaret etmenin çok güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

"Atatürk'ün kalbimizdeki yeri bambaşka"

Tekerlekli sandalyesiyle Anıtkabir'i ziyaret eden 87 yaşındaki Hacer Kulakoğlu ise "Kardeşimin kabri var. Ona gitmedim buraya geldim. 5 aydan beri sokağa çıkmıyorum. Bu ilk çıkışım, Atatürk'ün kalbimizdeki yeri bambaşka." diye konuştu.

Eşi ve çocuğuyla Ata'yı ziyaret gelenlerden Ayşenur Kalaycı da çok büyük bir zafer kutlandığı için coşkulu olduğunu ancak bir kabirde bulunduğu için de hüzünlü olduğunu bildirdi.

Atatürk'e duyduğu özlemi dile getiren Kalaycı, "Benim için burası, her geldiğimde çok farklı duyguları hissettiğim bir yer. Çok hürmet duyduğum biri olduğu için, her ne kadar bayram olsa da coşkusu olsa da benim için hüzünlü bir gün." ifadelerini kullandı.

Hatay'dan ailesiyle gelen Mehmet Yüksel de bugün Zafer Bayramı coşkusunu yaşamanın yanı sıra oğlunun Kara Harp Okulu'ndan mezun olacağını ve eşiyle evlilik yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi.

Atatürk'ün, Türk milletinin başının tacı olduğunu belirten Yüksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun nice seneler sürmesi temennisinde bulundu.

Ata'nın kıyafetinin benzerini giyerek Anıtkabir'e geldi

Opera sanatçısı Şakir İlyasoğulları da Anıtkabir'i frak giyerek ziyaret etti.

Her törene bu kıyafetiyle gittiğini belirten İlyasoğulları, Atatürk ve silah arkadaşları için dua edeceğini ve kendilerine şükranlarını sunacağını söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisi Gambiyalı Sana Jobe ve ülkesinden arkadaşları da Anıtkabir'i ziyaret edenler arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici