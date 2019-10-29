Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu
Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi Fotoğraf çektiren vatandaşlar Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanması ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96.
29.10.2019 16:39
Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller
Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi
Fotoğraf çektiren vatandaşlar
Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar
Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanması ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: AA
VİDEO: Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu