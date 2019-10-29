Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi Fotoğraf çektiren vatandaşlar Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanması ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96.

29.10.2019 16:39

Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller

Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi

Fotoğraf çektiren vatandaşlar

Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar

Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanması ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

VİDEO: Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu
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