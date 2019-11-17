Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı yeniden adliyede
Haberler » Güncel » Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı yeniden adliyede - Haber

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı yeniden adliyede

TUTUKLANDIDün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:52
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı yeniden adliyede

TUTUKLANDI

Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et