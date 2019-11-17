Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı yeniden adliyede
TUTUKLANDIDün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:52
TUTUKLANDI
Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA