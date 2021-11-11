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Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Ata'nın istirahatgahı Anıtkabir, gece de ziyaretçi akınına uğradı.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Ata'nın istirahatgahı Anıtkabir, gece de ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Anıtkabir, akşam saat 21.00'e kadar ziyarete açık tutuldu. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e binlerce kişi Ata'yı anmak için geldi. Mozoleye gelen ziyaretçiler, dualar okuyup çiçekler bırakarak Atatürk'ün hatırasını andı.


Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Anıtkabir'de gece ziyaretçi yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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