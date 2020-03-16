Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını Gelibolu'ya götürüyorlar
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Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını Gelibolu'ya götürüyorlar

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını Gelibolu'ya götürüyorlar Bisiklet Hareketi Derneği üyesi 7 kişilik grup Trakya'dan yola çıkan ve 57'nci Alay'ın rotasının izleyen yürüyüşçülerle buluşacak Üç günlük yolculukları sırasında Eskişehir Hava Şehitliği'ni de ziyaret ettiler Şanlı bayrak artık...

16.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:54

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını Gelibolu'ya götürüyorlar

Bisiklet Hareketi Derneği üyesi 7 kişilik grup Trakya'dan yola çıkan ve 57'nci Alay'ın rotasının izleyen yürüyüşçülerle buluşacak

Üç günlük yolculukları sırasında Eskişehir Hava Şehitliği'ni de ziyaret ettiler

Şanlı bayrak artık 57'nci Alay Şehitliği'nde dalgalanacak

ESKİŞEHİR - Anıtkabir'den aldıkları Türk bayrağını, 57'nci Alay Şehitliği'nde dalgalandırmak için Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni'ne götüren bisikletli grup Eskişehir'de Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni dolayısıyla Bisiklet Hareketi Derneği üyesi 7 kişilik grup, Anıtkabir'den aldıkları yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki büyük Türk bayrağı ile Çanakkale'ye doğru pedal çeviriyor. Üç gün boyunca pedal çevirecek olan grup 9 saat süren yolculuk neticesinde Eskişehir'e ulaştı. Eskişehir'den geçen bisikletliler Hava Şehitliği'ni de ziyaret etmeyi unutmadı. Şehitliği ziyaret eden grubu Eskişehir VelESBİD Deneği üyeleri karşıladı. Buluşmanın ardından bisikletli grup geceyi geçirmek üzere şehitlikten ayrıldı.


"Şehitlerimizin ruhunu şad etmek adına bu yola çıktık"

57'nci Alay'ın rotasının izleyerek Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak olan yürüyüşçülerle Çanakkale'de buluşacaklarını söyleyen Bisiklet Hareketi Derneği Murat Dumrul, "Yarbay Mustafa Kemal Atatürk'ün 57'nci Alay'a "Ben size ölmeyi emrediyorum" emriyle tamamı şehit olan 57'nci Alay'ın anısına ve tüm şehitlerimizin ruhunu şad etmek adına biz bu etkinliği düzenledik. Şu anda Tekirdağ'dan yola çıkıp yürüyen 57'nci Alay yürüyüşçüleri ile Gelibolu'da buluşacağız. Anıtkabir'den aldığımız şanlı bayrağımızı 57'nci Alay Şehitliği'nde dalgalanmak üzere yetkili makamlara teslim edeceğiz. Hem bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu gösterebilmek hem de bize bu vatanı bırakan şehitlerimizin ruhlarını şad etmek adına bu yolculuğa çıktık" diye konuştu.


"Yolları açık olsun"

Çanakkale istikametine doğru yol alan bisikletlileri ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Eskişehir VelESBİD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahime Çelenk, "Ankara'dan bu kutsal görevle yola çıkan arkadaşları Eskişehir'de ağırlamaktan onur duyuyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve diğer şehitlerimizi anmak suretiyle 57'nci Alay'ın rotasını takip etmek üzere Trakya'dan yola çıkan yürüyüşçülerle Anıtkabir'den yola çıkıp Çanakkale'de buluşacak olan grupla buluştuk. Bu günü bu şekilde anlamlandıran arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizlere bu vatanı bırakmak için canlarını feda eden Çanakkale Şehitleri'ni anma törenine böyle anlamlı bir etkinlikle katkı veren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun diyoruz" dedi.

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını Gelibolu'ya götürüyorlar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını Gelibolu'ya götürüyorlar

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