Anıtkabir'de dalgalanan bayrak Ulaş'a getirildi
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Anıtkabir'de dalgalanan bayrak Ulaş'a getirildi

16.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:34
Anıtkabir'de dalgalanan bayrak Ulaş'a getirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de 11-18 Ocak 2021 tarihlerinde dalgalanan Türk bayrağı, Ulaş ilçesine getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de 11-18 Ocak 2021 tarihlerinde dalgalanan Türk bayrağı, Ulaş ilçesine getirildi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Işıkver'in isteği üzerine Anıtkabir'de 11-18 Ocak tarihlerinde dalgalanan Türk bayrağı Anıtkabir Komutanlığı yetkililerince ilçeye gönderildi.

Işıkver, AA muhabirine, öğrencileriyle Anıtkabir'i ziyaret ettiğini, burada Anıtkabir'deki bayrağı ilçede göndere çekme arzularını yetkililere ilettiklerini söyledi.

Anıtkabir Komutanlığına yaptıkları başvuru üzerine şanlı Türk bayrağının okula gönderildiğini anlatan Işıkver, "Bayrağımızın ilçemizde dalgalanacak olmasından dolayı okul olarak çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz." dedi.

Işıkver, bayrağı Kaymakam Cengiz Nayman'a teslim etti.

Işıkver'e teşekkür eden Nayman, "Değeri bizim için çok büyük olan bu bayrağın Ulaş'ta dalgalanıyor olması tabi ki bizim için gurur verici. Bayrağı, özellikle özel günlerde hükümet konağımıza asarak hak ettiği değeri vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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