Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni
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Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi.

ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. 

Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Heyettekilerin maske takarak, koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi, bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhur ile cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun."Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından Anıtkabir'den ayrıldı. Törene katılan askerler ile vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni
Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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