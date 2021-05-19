Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (3)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun merdivenlerde sporcularla fotoğraf çekinmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bakan Varank ile telefonda görüşmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Anıtkabirden ayrılması ANKARA - Gençlik ve Spor...