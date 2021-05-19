Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (3)
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Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (3)

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun merdivenlerde sporcularla fotoğraf çekinmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bakan Varank ile telefonda görüşmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Anıtkabirden ayrılması ANKARA - Gençlik ve Spor...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun merdivenlerde sporcularla fotoğraf çekinmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bakan Varank ile telefonda görüşmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Anıtkabirden ayrılması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. (3)

Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (3)
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (3)
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (3)
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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