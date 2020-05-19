Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan Cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyorGökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle...

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan Cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyorGökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı. Törene katılanların koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Bakan Kasapoğlu, Türk bayrağı taşıyan gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan Cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: DHA