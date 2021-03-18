Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi
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Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi

18.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:12
Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi

ANKARA (İHA) – Ankara Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenledi.

ANKARA (İHA) – Ankara Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenledi.

Ankara Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Düzenlenen törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, il protokolü ve askeri heyet katıldı.

Tören heyeti Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Vali Şahin, Atatürk mozolesine çiçek bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Ankara Valisi Vasip Şahin burada Anıtkabir Özel Defteri'ni doldurdu. Vali Şahin deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bundan 106 yıl önce, önderliğinde yazılmış Çanakkale Destanı'nın yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla idrak etmek ve bu destanın kahramanları olan aziz şehitlerimizi anmak üzere huzurundayız. Çanakkale Savaşları milletimizin hafızasında hatırası hep taze kalan üzerinden geçen yıllara rağmen hala coşkuyla anılan büyük bir zafer kahramanlık ve mücadele örneğidir. Çanakkale'de düşmana siper edilen gövdeler, istiklal mücadelesinin fitilini ateşlemiş, son milli Türk devletinin kuruluşunun da yolunu açmıştır. Tüm dünya bilmelidir ki tarih boyunca nice fedakarlıklarla nice badireler atlatan yüce Türk milleti, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatanın bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Milletimizin 'Çanakkale Geçilmez!' sözünü bütün dünyaya ezberlettiği büyük kahramanlık destanının 106. Yılında, şahsınızda tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun." - ANKARA

Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi
Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi
Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi
Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi
Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi
Anıtkabir'de 18 Mart Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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