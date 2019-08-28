Anıt ve tescilli ağaçlarda rehabilitasyon çalışmaları

28.08.2019 13:00

Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna bağlı Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerinde bulunan anıt ağaç ve tescilli ağaç topluluklarının budama ve rehabilitasyonu, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrol ve denetiminde devam ediyor.



İhale öncesi Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetiminde tamamlanan "Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak İllerinde Bulunan Anıt Ağaç ve Tescilli Ağaç Topluluklarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi" çalışması ile ağaçların mevcut durumları ve ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, rehabilitasyon ve bilgilendirme tabela ihtiyaçları belirlenirken, yapılan rehabilitasyon sonrası kontrol ve denetim sürüyor.



Başlatılan budama ve rehabilitasyon çalışmalarında Eskişehir'de 24, Afyonkarahisar'da 29 ve Bilecik'te 18 adet olmak üzere toplam 71 adet ağacın bakım, budama, rehabilitasyon işlemlerinin tamamlandığı, Uşak ilinde de çalışmaların devam ettiği bildirildi. Kütahya'da bulunan anıt ağaçların bakımlarına ise Uşak'taki çalışmalar sonrasında geçecek ekipler, Eskişehir'in de içinde bulunduğu toplam 5 ilde 423 adet anıt ağacın bakım, budama, rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak bilgilendirme levhaları asacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA