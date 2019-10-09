Anıt mezar ve çevresine inceleme

09.10.2019 16:21

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından anıt mezar ve çevresi incelendi.

Söğüt Mahallesi Ortaca mevkisinde bulunan anıt mezar ve çevresi vatandaşların talebi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlü yetkililerince incelenme altına alındı.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey ve kurum yetkililerine, Söğüt Mahallesi Muhtarı İdris Keskin anıt mezar ve çevresi hakkında bilgi aldı.

Anıt mezar ve çevresinin yetkili kurumlarca incelenerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA