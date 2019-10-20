Anıt mezar kazısı için kamulaştırma talebi

20.10.2019 15:26

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un mezarının bulunduğu tahmin edilen alanın kamulaştırılması için destek istedi.

Tarhan, yazılı açıklamasında, milattan önce 315-245 yıllarında yaşadığı değerlendirilen Aratos'un anıt mezarını gün yüzüne çıkarmayı istediklerini belirtti.

Mezarın, ilçedeki Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin yakınındaki bir arazide olduğunu tahmin ettiklerini anlatan Tarhan, bölgede kazı çalışması yapılması gerektiğini kaydetti.

Mezarın bulunduğu tahmin edilen alanın bir vatandaşın mülkiyetinde olduğuna işaret eden Tarhan, "Mezar, bir vatandaşın mülkiyetindeki sebze alanının içerisindedir. Buradaki yaklaşık 500 metrekare alanda yapılacak kazı çalışmasıyla Aratos'un mezarı ortaya çıkarılacak ve tüm dünya Mezitli'nin, Mersin'in adını duyacaktır. Turizm alanında önemli bir kazanım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tarhan, belediyenin imkanlarıyla, ünlü gök bilimci ve şairin anıt mezarının bulunduğu tahmin edilen alanı kamulaştırmanın mümkün olmadığına değinerek, bunun için destek beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA