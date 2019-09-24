Anıt ağaçlara tedavi için rapor hazırlanıyor

24.09.2019 11:03

Kocaeli'nin tarihi anıt ağaçları kentin simgeleri arasında yer alıyor. Tarihi ağaçların tedavisine Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı ile daha önceden başlanmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilen asırlık ağaçların tedavi çalışmalarında, 226 ağacın röntgeni çekildi. Proje kapsamında uzman personeller tarafından çekilen röntgen sonuçlarına göre uygulanacak rapor ise titizlikle hazırlanıyor.

RÖNTGEN ÇEKİMİ SONRASINDA RAPOR HAZIRLANACAK

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Cerrahpaşa Orman Fakültesi görevlileri tarafından İzmit Yürüyüş Yolu, Karamürsel Ereğli ve Başiskele Cuhane'de gerçekleştirilen röntgen çekimleri tamamlandı. Röntgen çekimlerinden elde edilen veriler ışığında, ağaçların durumu hakkında rapor hazırlanıyor.

HAZIRLANAN RAPOR ANITLAR YÜKSEK KURULUNA SUNULACAK

Cerrahpaşa Orman Fakültesi akademisyenleri ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu'na sunulacak. Kurulun rapor üzerine yapacağı inceleme sonrasında vereceği karara göre tedavi çalışmalarına başlanacak.

AĞAÇLARIN AKUSTİK TOMOGRAFİ CİHAZI İLE RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Orman Mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolu'nda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde, ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen çürüklerin olabileceği kanısına varılmıştı. Yapılan incelemeler sonrasında ağaçların iç kısım durumlarının tespiti için İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliğinin yapılmasına karar verildi. Yapılan işbirliği kapsamında Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilmesi sağlandı.

TESCİLLENEREK, KORUMA ALTINA ALINDI

İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, kent sakinlerine nefes aldırıyor. 1887-1895 yılları arasında İzmit mutasarrıfı olarak görev yapan Selim Sırrı Paşa tarafından şu an Yürüyüş Yolu'nun her iki yanına diktirilen çınar ağaçları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek, koruma altına alındı. Kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan çınar ağaçlarının gölgesinde vakit geçirenler, dev ağaçların oluşturduğu koridorda yürüyüp, banklarda oturarak zaman geçiriyor.

Kaynak: Bültenler