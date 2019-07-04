Anime Dizilerde Yer Alan Mekanlar, Gerçek Dünyada Nasıl Görünüyorlar?

Japonya'nın en ünlü sanatlarından olan Anime, pek çok dizi ve film serisi ile karşımıza çıkıyor. Bu da anime sektörünün popülerliğini artırıyor. Hal böyle olunca girişimciler, anime sektörünü kullanmak için yeni bir turizm alanı oluşturular.

Anime turizmi olarak adlandırılan bu yeni sektörü, Japonya merkezli Mipon isimli bir şirket başlattı. Şirket, anime sahnelerde geçen dış dünyanın gerçek konumlarını bularak, animelere ilgi duyan kişilerin sahnelerdeki gerçek yerlerini görmelerini sağlıyor. Üstelik şirket bunu yaparken detaylı bir bilgilendirme de yapıyor.

İşte Anime filmlerinde bulunan gerçek yerler:

2015 yılında ilk kez yayınlanan One Punch Man isimli anime dizi, hala Netflix'te yayınlanıyor. Bu diziyi izleyen takipçilerimiz şimdi paylaşacağımız görseli mutlaka hatırlayacaklardır.

Bu bina büyük bir ihtimalle diziyi izleyenler tarafından gerçek olarak yorumlanmamıştır. Ancak bu sahnede geçen binanın gerçeği şu şekilde;

İlk kez 2011 yılında yayınlanan ve 25 bölümden oluşan Steins Gate isimli dizinin en popüler sahnelerinden bir tanesi şudur;

Pek çok kişi bu sahnenin gerçek bir yere ait olup olmadığını sorgulamış olabilir. Ancak burası, Japonya'da bulunan bir tran garı. İşte bu sahnenin bulunduğu yerin gerçeği;

Anime örneklerinden bir diğeri ise Google Play Store'un "Filmler" başlığı altında da yer alan "Senin Adın". Bu film, Mipon'un gerçek yerini gösterdiği bir diğer anime. İşte filmin içinden bir örnek;

Bu sahnenin canlandırıldığı gerçek lokasyon ise şöyle;

Örnek olarak gösterdiğimiz daha pek çok dizi, Mipon'un orijinal internet sitesinde bulunuyor. Animelerin gerçek yerlerini incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.