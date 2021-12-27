Animasyon ve Film Çözümlemeleri Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 28/12/2021

Saat: 17. 00 - 19. 00

Çizgi Film ve Animasyon Kulübü ile Sinema Kulübü tarafından düzenlenen "Animasyon ve Film Çözümlemeleri" etkinliği 28 Aralık 2021 Salı Günü Saat 17. 00'de Lisans Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak. Etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet