Animasyon ve Film Çözümlemeleri
Animasyon ve Film Çözümlemeleri Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans SalonuTarih: 28/12/2021Saat: 17. 00 - 19. 00Çizgi Film ve Animasyon Kulübü ile Sinema Kulübü tarafından düzenlenen "Animasyon ve Film Çözümlemeleri" etkinliği 28 Aralık 2021 Salı Günü Saat 17.
Animasyon ve Film Çözümlemeleri Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans Salonu
Tarih: 28/12/2021
Saat: 17. 00 - 19. 00
Çizgi Film ve Animasyon Kulübü ile Sinema Kulübü tarafından düzenlenen "Animasyon ve Film Çözümlemeleri" etkinliği 28 Aralık 2021 Salı Günü Saat 17. 00'de Lisans Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak. Etkinliğe bütün öğrencilerimiz davetlidir.
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