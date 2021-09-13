Anıl Uyanık dünya evine girdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anıl Uyanık dünya evine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Anıl Uyanık dünya evine girdi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Anıl Uyanık, Yasemin Hatice Dündar ile dünya evine girdi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediye spor Basketbol Takımı Genel Menajeri Anıl Uyanık, Yasemin Hatice Dündar ile dünya evine girdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Anıl Uyanık ve Yasemin Hatice Dündar görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliklerini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, YDS Academy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Sarvan ve Karesi Belediye Meclis Üyesi Av. Engin Dedeleroğlu yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz nikah töreni sırasında telefonla bağlanarak çifte mutluluklar diledi. Nikah törenine iş, siyaset, spor ve eğitim camiasından önemli isimler katıldı. - BALIKESİR

Anıl Uyanık dünya evine girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Rüya Tabirleri Göksel Ferhan Şensoy Mustafa Destici
Magazin Namaz Vakitleri
Spor Mustafa Denizli Mergim Berisha
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Demir Çelik Alpha Conde Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Anıl Uyanık dünya evine girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:53:48. #1.11#