Anıl Piyancı yeni klibini yayınladı
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Anıl Piyancı yeni klibini yayınladı

'Kafa10' ve 'Saldır Saldır' isimli şarkılarıyla adından söz ettiren Anıl Piyancı, yeni şarkısı 'Döndüm Durdum'un klibini yayınladı.

Anıl Piyancı yeni klibini yayınladı
19.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:37

'Kafa10' ve 'Saldır Saldır' isimli şarkılarıyla adından söz ettiren Anıl Piyancı,  yeni şarkısı 'Döndüm Durdum'un klibini yayınladı. Verdiği röportajda merak edilen soruları yanıtlayan Piyancı, 2020 yılı içinde yeni albümünün de yayınlanacağı bilgisini paylaştı.

Şimdiye kadar 4 albüm ve sayısız tekliye imza atan 30 yaşındaki şarkıcı Anıl Piyancı, gelecek planlarını Redbull.com'a verdiği röportajda anlattı. Türkçe rap sahnesinin sevilen ismi, 'Ex Arıyor', 'Yeşillendir', 'Yağmurlar', 'Limit Yok', 'Sıkı Dur', 'En Büyüğü' isimli teklilerin ardından en son 3 Temmuz'da 'Aklımı Kaçırdım' isimli yeni şarkısını yayınlamıştı. Piyancı, verdiği röportajda, "Tam tarih belli değil ama 2020'de kesin çıkacak" ifadesiyle yeni albümün sözünü verdi.

"RAP MÜZİKTE ÖNCE BEAT HAZIRLANIR DAHA SONRA SÖZ YAZILIR"Piyancı, Redbull.coma'a verdiği röportajın devamında, "Şarkı sözlerini önceden yazmıyoruz biz. Pek çok rapçi de öyle yapmaz. Normalde söz yazılır ve o besteye çevrilir. Ama rap müziğin besteye çevrilmesi gibi bir şansı yok.  Bu aslında bizi yazmak konusunda diğer kollardan ayıran bir şey" ifadesini kullandı.Bu yaratıcı dönemde nelere dikkat ettiği sorulan müzisyen, "Aslında yaşadığın her şey içinde birikiyor. Biz farkına varmıyoruz. Geziyoruz, okuyoruz, izliyoruz. Şarkı yazmak insanı rahatlatır derler ya. Bizde de aynı durum. Stüdyoya girip müzik yapmak istiyorum. O an düşünmüyor olsam bile müzikleri açıyorum. Kötü moddayken gidip söz yazamam. Biraz gücün yerine olması lazım" şeklinde konuştu.

Üç günde 400 bin kişi tarafından izlenen 'Döndüm Durdum' klibi ve şarkıcının röportajına https://www.redbull.com/tr-tr/anil-piyanci-dondum-durdum adresinden ulaşmak mümkün.


Kaynak: DHA

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