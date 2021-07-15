Anıl Koç, Manisa FK'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anıl Koç, Manisa FK'da

Anıl Koç, Manisa FK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Futbol Kulübü, genç kanat oyuncusu Anıl Koç'u 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, genç kanat oyuncusu Anıl Koç'u 3 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Anıl Koç, "Manisa Futbol Kulübü ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, genç kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Anıl Koç, "Öncelikle bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Burada kendimi benimsediğimi hissediyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri doğrultusunda burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Süper Lig'e çıkıp orada kalıcı bir takım olmak istiyoruz. İnşallah da bu sezon güzel geçer ve hedeflediğimiz yere ulaşırız" dedi.

Mevlüt Aktan: "Önemli bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdık"

Anıl Koç gibi yetenekli bir oyuncuyu takıma dahil etmekten dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayan Başkan Mevlüt Aktan ise, "Bugün uzun zamandır takip ettiğimiz, beğendiğimiz, daha önceden de almak istediğimiz Anıl kardeşimizi kulübümüze kazandırdık. İnanın ben çok mutluyum. Çok yetenekli, karakterli olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü için önemli bir transfer. Biz kendisine bir şeyler katacağız, o da bize bir şeyler katacaktır. Hep beraber hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda umarım kazasız belasız, sakatlıksız bir sezon geçiririz. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Biliyorum ki kendisinin hedefleri var. Bu kulübün de hedefleri var. Umarım her şey hedeflediğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı.

Anıl Koç kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Anıl Koç, 1995 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Futbola Standard Liege altyapısında başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 2012-2013 sezonunda Belçika ekibinde profesyonel kariyerine başladı. 2014-2015 sezonunda Belçika 1. Lig ekiplerinden St. Truidense'ye transfer olan Anıl Koç, 2015-2016 sezonunda Hollanda Eerste Divise Ligi ekiplerinden FC Eindhoven forması giydi. 2016-2017 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan genç kanat oyuncusu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Altınordu'da mücadele etti. 2019-2020 sezonunun devre arasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer olan Anıl, 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'da 25 lig maçında forma giydi. - MANİSA

Anıl Koç, Manisa FK'da
Anıl Koç, Manisa FK'da
Anıl Koç, Manisa FK'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 'Önce Beşiktaş vardı' detayı beğeni topladı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! "Önce Beşiktaş vardı" detayı beğeni topladı
TFF: 'Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.'
TFF: "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anıl Koç, Manisa FK'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:24:48. #1.16#

title