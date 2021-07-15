Anıl Koç, Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, genç kanat oyuncusu Anıl Koç'u 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, genç kanat oyuncusu Anıl Koç'u 3 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Anıl Koç, "Manisa Futbol Kulübü ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, genç kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Anıl Koç, "Öncelikle bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Burada kendimi benimsediğimi hissediyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri doğrultusunda burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Süper Lig'e çıkıp orada kalıcı bir takım olmak istiyoruz. İnşallah da bu sezon güzel geçer ve hedeflediğimiz yere ulaşırız" dedi.

Mevlüt Aktan: "Önemli bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdık"

Anıl Koç gibi yetenekli bir oyuncuyu takıma dahil etmekten dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayan Başkan Mevlüt Aktan ise, "Bugün uzun zamandır takip ettiğimiz, beğendiğimiz, daha önceden de almak istediğimiz Anıl kardeşimizi kulübümüze kazandırdık. İnanın ben çok mutluyum. Çok yetenekli, karakterli olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü için önemli bir transfer. Biz kendisine bir şeyler katacağız, o da bize bir şeyler katacaktır. Hep beraber hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda umarım kazasız belasız, sakatlıksız bir sezon geçiririz. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Biliyorum ki kendisinin hedefleri var. Bu kulübün de hedefleri var. Umarım her şey hedeflediğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı.

Anıl Koç kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Anıl Koç, 1995 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Futbola Standard Liege altyapısında başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 2012-2013 sezonunda Belçika ekibinde profesyonel kariyerine başladı. 2014-2015 sezonunda Belçika 1. Lig ekiplerinden St. Truidense'ye transfer olan Anıl Koç, 2015-2016 sezonunda Hollanda Eerste Divise Ligi ekiplerinden FC Eindhoven forması giydi. 2016-2017 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan genç kanat oyuncusu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Altınordu'da mücadele etti. 2019-2020 sezonunun devre arasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer olan Anıl, 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'da 25 lig maçında forma giydi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı