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Anıl Koç, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

24.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:24
Anıl Koç, Kasımpaşa'da

, TFF 1. Lig takımlarından FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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