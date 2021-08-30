Anıl'ın parkta öldürülmesinde, kız arkadaşının 2 yakını aranıyor
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Anıl'ın parkta öldürülmesinde, kız arkadaşının 2 yakını aranıyor

Anıl'ın parkta öldürülmesinde, kız arkadaşının 2 yakını aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) parkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak, 18 yaşından küçük kız arkadaşının yakınları olduğu iddia edilen 2 kişinin arandığı belirtildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) parkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak, 18 yaşından küçük kız arkadaşının yakınları olduğu iddia edilen 2 kişinin arandığı belirtildi.

Fırat Mahallesi'nde yaşayan Anıl Bahri Kocaman, dün, saat 17.00 sıralarında, kendisini telefonla arayan 2 kişinin konuşma daveti üzerine 647/7. Sokak'taki parka gitti. Kocaman ile parkta bekleyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kocaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaman, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.Polis, olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplarken, Kocaman'ın, arkadaşlık ettiği 18 yaşından küçük kızın durumu öğrenen yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Anıl'ın parkta öldürülmesinde, kız arkadaşının 2 yakını aranıyor
Anıl'ın parkta öldürülmesinde, kız arkadaşının 2 yakını aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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Anıl'ın parkta öldürülmesinde, kız arkadaşının 2 yakını aranıyor - Haberler
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