Anıl Altınordu'da parladı

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Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da geçen sezon attığı 9 golle takımın en skorer oyuncusu olan sol kanat Anıl Koç, kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Sezon başında Litvanya ekibi Atlantas'tan alternatif olması için transfer edilen gurbetçi futbolcu, kırmızı-lacivertli takımın en başarılı ismi olarak dikkat çekti. Altınordu'da 250 bin TL yıllık ücret alarak kadrodaki maliyeti en düşük futbolcu olan Anıl, sergilediği performansla kazandığı paranın hakkını fazlasıyla verdi.Standard Liege altyapısından yetişen Belçika doğumlu 24 yaşındaki kanat oyuncusu, alt yaş gruplarında ay-yıldızlı formayı giydikten sonra 2016'da Antalyaspor'a transfer olmuş ancak A takımda forma şansı bulamamıştı. Atlantas macerasının ardından Türkiye'ye dönen Anıl, İzmir ekibinde attığı gollerle sürpriz bir performansa imza attı. Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncu yeni sezonda da takımın en önemli kozlarından biri olacağını gösterdi.ŞAMPİYON U15, AVUSTRALYA KADIN TAKIMINI YENDİ: 3-2Spor Toto Elit U15 Ligi'nin finalinde cuma günü Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan Altınordu, FIFA Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Avustralya Kadın Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Kırmızı-lacivertli ekip, Antalya'daki tarihi özel randevuda Utku Büyükköse (2) ve Mustafa Pınarcı'nın üst üste golleriyle skoru 3-0 yaptı. Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı, ardından durumu 3-2'ye getirdi. Çok renkli görüntülerin oluştuğu mücadele bu skorla sona erdi. Maç sonunda Altınordulu futbolcular, idari ve teknik heyet, Avustralyalı kadın futbolculara İzmir'in simgelerinden nazar boncukları ve Altınordu lisanslı ürünlerini armağan etti. Avustralya ekibi de şampiyon Altınordu'nun gençlerini tek tek kutladı. FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 7 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.- İzmir