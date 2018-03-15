Anif-2018 Kapılarını Açtı

Antalya'da 100'ün üzerinde firma ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen ANİF-2018 Antalya İstihdam Fuarı açıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İŞKUR tarafından Antalya Cam Piramit Fuar Alanı'nda organize edilen fuarın açılışında, kentin turizmde, tarımda, sanayide, ticarette önemli ölçüde istihdam yaratan illerden biri olduğunu söyledi.

Antalya ekonomisinin bu yıl geçen yıla göre çok daha iyi olacağını belirten Karaloğlu, "Antalya'da turizm, tarım ve ticaret sektörünün bu yıl 2017'ye göre çok daha iyi olacağını görüyoruz. Bu da doğal olarak istihdama yansıyacak. Daha çok insanımıza iş daha çok insanımıza AŞ sağlama fırsatımız ve şansımız var. Bugün bu fuarla da iş arayanlarla işverenlerimizi bir çatı altında buluşturarak insanımızın daha kolay iş bulmasını, işverenimizin daha kolay elemana kavuşmasını sağlamış olacağız." dedi.

İşsizlik rakamlarına değinen Karaloğlu, ülkede işsizlikten çok 'iş beğenmezlik' olduğunu ifade etti.

"İşsizliğe çare ancak ve ancak yatırımların artmasıyla mümkündür"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de iş gücü piyasasının önemli aktörleriyle iş arayan vatandaşları buluşturan Antalya İstihdam Fuarı'nın 6 yıldan bu yana başarılı bir şekilde yapıldığını dile getirdi.

İşsizlik sorununa yalnızca rakamlarla bakmamak, sorunun nedenlerine yoğunlaşmak gerektiğine işaret eden Türel, "Bizce işsizliğe çare ancak ve ancak yatırımların artmasıyla mümkündür. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz yatırımlarla yeni iş alanları ortaya çıkarmak durumundayız. Bunun için gayret ediyoruz. Tek başına Boğaçayı projemiz bile binlerce insana iş olanağı sağlayacak." diye konuştu.

Türel, yatırımın yanı sıra vasıflı işçi için mesleki eğitimin de çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya da İŞKUR ile yapılan iş birliğiyle temel seviye girişimcilik eğitimleri verdiklerini söyledi.

Bu çerçevede geçen yıl 2 bin 775 katılımcının sertifika aldığını belirten Altunkaya, bu yılın sonuna kadar da 3 bin 850 girişimci adayının sertifika sahibi olmasının sağlanacağını bildirdi.

Üç gün süreyle açık olacak fuarda turizmden tarıma, sanayiden sağlığa, havacılıktan perakendeye 100'ün üzerinde firmanın standı bulunuyor. Bu sene de 20 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, iş arayanlara firmaların insan kaynakları ve departman yöneticileriyle yüz yüze iş görüşmesi yapma imkanı sunuluyor.