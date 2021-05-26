Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada
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Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada

Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aniden yola çıkan yavru ayı, seyir halindeki bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aniden yola çıkan yavru ayı, seyir halindeki bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. 

İnegöl ilçesinde, Sultaniye Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, aniden önüne çıkan yavru ayıyı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sürücü cep telefonu kamerasıyla yavru ayıyı görüntülerken, hayvanın yol üzerinde koşarak, ormanlık alana kaçtığı görüldü.


Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada
Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada
Aniden yola çıkan yavru ayı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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