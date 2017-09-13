Kastamonu'nun Daday ilçesinde aniden yola çıkan küçük çocuğa kamyon çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Eflani ilçesinden Kastamonu'nun Daday ilçesine un değirmenine malzeme getiren Mehmet Yılmaz idaresindeki 14 BH 122 plakalı kamyon, Daday'da İnönü Mahallesi'nde aniden yola çıkan 2 yaşındaki Azra Ecrin Çadırcı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Azra Ecrin Çadırcı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri, kamyon sürücüsü Mehmet Yılmaz'ı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU