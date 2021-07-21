Aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı
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Aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Sincan ilçesinde karşıdan karşıya geçmiye çalışan kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde karşıdan karşıya geçmiye çalışan kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan biulgiye göre, Sincan ilçesi Maraşal Çakmak Mahallesi Ankara caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpma sonucunda yaralanan kadına olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı
Aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı
Aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı
Aniden yola çıkan kadına otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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