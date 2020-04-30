Aniden direksiyon kıran sürücü, kamyonetle petrole daldı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aniden direksiyon kıran sürücü, kamyonetle petrole daldı: 1 yaralı

Adana'da bir kamyonet sürücüsü, yolunda giderken önüne aniden çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedip, petrol istasyonuna daldı.

Aniden direksiyon kıran sürücü, kamyonetle petrole daldı: 1 yaralı
30.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:34

Adana'da bir kamyonet sürücüsü, yolunda giderken önüne aniden çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedip, petrol istasyonuna daldı. Kamyonet, bu sırada yakıt alan bir otomobile çarparak dururken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 08.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NFZ 24 plakalı kamyonet, yolunda ilerlerken bir otomobil önüne çıktı. Bu sırada kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bulvar üzerindeki bir petrole daldı.

Kamyonet, petrolde yakıt alan 42 DYP 38 plakalı otomobile çarparak durabilirken, otomobil sürücüsü Gürsel Erdem yaralandı. Aracından çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haber
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haber
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Haber
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu Haber
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Haber
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem...
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Selçuk İnan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Sabah Mayıs Survivor
Şu an buradasınız: Aniden direksiyon kıran sürücü, kamyonetle petrole daldı: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 10:41:36. #1.14#
title