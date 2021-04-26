Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı -Aniden bastırdı, vatandaşlar arabalarına koştu Afyonkarahisar'da gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı sonras sonrası her yer beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

-Aniden bastırdı, vatandaşlar arabalarına koştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı sonras sonrası her yer beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.

Afyonkarahisar kent merkezinde gök gürültüsü sobrası aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını doludan korumaya çalıştı. Dolu yerini sağanak yağmura bırakırken, caddeler ve sokaklar doluyla kaplandı.

Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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