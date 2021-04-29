Aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar
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Aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir anda bastıran dolu yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi.

Sivas'ta bir anda bastıran dolu yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi. Neye uğradığını şaşıranlar kaçacak yer bulamadı.

Sivas'ta öğle saatlerinde güneşli havayı gören vatandaşlar kendini dışarı attı. Ancak bir anda dolu yağışı başladı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar kaçacak yer bulamadı. Dükkanların tentelerinin altına girenler dolu yağışının dinmesini bekledi. Dolu yağışından kaçacak yer bulamayanlar ise koşarak kapalı bir yer aradı.

Dolu yağışına yakalanan Serdar Yüksektepe, havanın güneşli olduğunu ancak bir anda başlayan dolu yağışıyla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. - SİVAS

Aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar
Aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar
Aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar
Aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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