Aniden Bastıran Yağmura Yakalanan 4 Kafadardan İlginç Çözüm

Sivas'ta aniden bastıran kuvvetli yağmurdan korunmak isteyen dört arkadaş boks makinesine sığındı.

Sivas'ta öğle saatlerinde aniden etkili olan şiddetli yağış bir çok kişinin hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Açık alandakiler ıslanmamak için kaçışırken kendilerine kapalı bir alan aradı. Yağmurdan korunmak isteyen dört arkadaşın buldukları çare ile bir hayli ilginçti. Dört arkadaş ıslanmamak için boks makinesine sığınmak zorunda kaldı. Makine dört genci yağmur sularından ne kadar korudu bilinmez ama ortaya ilginç bir görüntü çıktı. - SİVAS