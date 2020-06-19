Aniden bastıran yağmur, cemaati ıslattı
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Aniden bastıran yağmur, cemaati ıslattı

Aniden bastıran yağmur, cemaati ıslattı Niğde'de Cuma namazı sırasında aniden başlayan yağmur cemaate zor anlar yaşattı.

19.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:28

Aniden bastıran yağmur, cemaati ıslattı

NİĞDE - Niğde'de Cuma namazı sırasında aniden başlayan yağmur cemaate zor anlar yaşattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Meydanı'nda Cuma namazı kılındı.

Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur cemaate zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur sonrası imam farzı kıldırdıktan sonra selam vererek namazı bitirdi.

Aniden bastıran yağmur, cemaati ıslattı

Kaynak: İHA

Manşet

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