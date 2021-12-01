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Aniden bastıran yağış vatandaşa zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

Aniden bastıran yağış vatandaşa zor anlar yaşattı Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmurda, vatandaşların ıslanmamak için kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

ŞANLIURFA (İHA) - Aniden bastıran yağış vatandaşa zor anlar yaşattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmurda, vatandaşların ıslanmamak için kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinden başlayan ve zaman zaman etkili olan yağmur yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran yağmurda vatandaşların ıslanmamak için kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar ise kafasına poşet geçirip, yoluna devam ettiği görüldü. Yağmur yağışı yerini rüzgara bırakırken sıcaklık ise 14 derecenin altına düştü. Yağışın yarından itibaren yerini güneşli havaya bırakacağı bildirildi.

Aniden bastıran yağış vatandaşa zor anlar yaşattı

Aniden bastıran yağış vatandaşa zor anlar yaşattı

Aniden bastıran yağış vatandaşa zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri

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