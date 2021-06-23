Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi
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Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi

Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sakarya'da öğlen saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına sebep oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı. Yağış yaklaşık yarım saat sürdükten sonra etkisini kaybetti.

Murat Hazer/ İHA)

Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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