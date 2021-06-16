Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar
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Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'nin kent merkezinde belirli bölgelerde etkili olan sağanak yağış vatandaşları şaşırttı. Yağmurun başlamasıyla birlikte adeta kaçacak yer arayan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı. Yanında şemsiye bulunan vatandaşların yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü.

Yaklaşık 3 dakika süren sağanak daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmurun dinmesiyle birlikte vatandaşların alışverişlerine devam ettiği kameralara yansıdı. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kent merkezinde yağışların zaman zaman etkili olacağı tahmin ediliyor. - EDİRNE

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar
Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar
Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar
Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar
Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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