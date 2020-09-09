Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı
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Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı Samsun'da bir anda bastıran sağanak ağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

09.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:16

Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

SAMSUN - Samsun'da bir anda bastıran sağanak ağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sağa sola kaçıştı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Uyarının ardından bugün ilk yağışlar Samsun merkezde görüldü. Aniden rüzgarla beraber sağanak bastırdı.

Havaların son günlerde iyi gitmesi nedeniyle birçok vatandaş yağmura bir önlem almamıştı. Kent merkezinde öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurun yağmasıyla beraber insanlar kaçışarak kendilerine kuru yerler aradı.

Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından hayat normale döndü.

Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Kaynak: İHA

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