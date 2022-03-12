Aniden bastıran karla sürücüler 15 Temmuz Köprüsü çıkışında zor anlar yaşadı - Haberler

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Aniden bastıran karla sürücüler 15 Temmuz Köprüsü çıkışında zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Aniden bastıran karla sürücüler 15 Temmuz Köprüsü çıkışında zor anlar yaşadı

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı akşam saatlerinde bir anda bastırdı. Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında sürücüler aniden bastıran karla zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini çıkarmak için yoğun uğraş verdi. O anlar görüntülere yansıdı.


Aniden bastıran karla sürücüler 15 Temmuz Köprüsü çıkışında zor anlar yaşadı

Aniden bastıran karla sürücüler 15 Temmuz Köprüsü çıkışında zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Güncel, Haberler

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