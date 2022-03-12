ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ANİDEN BASTIRAN KARLA SÜRÜCÜLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA ZOR ANLAR YAŞADI

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı akşam saatlerinde bir anda bastırdı. Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında sürücüler aniden bastıran karla zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini çıkarmak için yoğun uğraş verdi. O anlar görüntülere yansıdı.

Görütn Dökümü

---

-Yolda kalan sürücüler

-Sürüclerin otomobillerini itelemesi

-Yoğun Kar yağışı


Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title