Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur kaldılar
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Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur kaldılar

24.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:19
Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur kaldılar

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine kar yağışı dolayısı ile köy yolunda mahsur kalan 4 araç ve içerisindeki vatandaşlar jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine kar yağışı dolayısı ile köy yolunda mahsur kalan 4 araç ve içerisindeki vatandaşlar jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Karamık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Karamık köyünden Isparta Yalvaç'a bağlı Sağırköyü'ne gitmek için yola çıkan 4 araç kar yağışının bastırması ile kapanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekipler içerisinde çok sayıda vatandaşın olduğu 4 aracı iş makineleri yardımı ile kurtardı. - AFYONKARAHİSAR

Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur kaldılar
Aniden bastıran kar yağışında köy yolunda mahsur kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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